Россельхознадзор разрешил ввоз томатов с некоторых предприятий Узбекистана и Азербайджана

Россельхознадзор разрешил с 1 января ввоз томатов с 34 узбекских и 15 азербайджанских предприятий, говорится на сайте ведомства. Разрешение коснулось компаний, расположенных на территориях, свободных от вируса коричневой морщинистости плодов (в Узбекистане) и южноамериканской томатной моли (в Азербайджане).

Ранее Россельхознадзор запретил поставки томатов и перца из ряда регионов Армении, Узбекистана и Турции, а также ограничил импорт томатов и яблок из Азербайджана. Поставки азербайджанских томатов Россия начала разрешать 15 декабря.

Как эксперты оценивают ограничение на поставки помидоров — в материале “Ъ” «Томатная баста».