В Краснодаре с начала года ввели в эксплуатацию девять соцобъектов

В 2020 году в Краснодаре построили четыре школы, два детских сада, спорткомплекс в Юбилейном микрорайоне по ул. им. 70-летия Октября и бассейн на территории лицея № 90. После капремонта открыта начальная школа «Перспектива», сообщает пресс-служба мэрии.

Новые школы на 1100 мест ввели в эксплуатацию на ул. Красных Партизан, 1/4, ул. Целиноградской, ул. им. Марины Цветаевой, 4. Корпус на 300 мест открылся в гимназии № 92 по ул. Пионерской, 48. Учебный процесс в образовательных организациях начнется в 2021 году. В результате в краевой столице будет создано 2020 новых мест в детских садах, почти 4 тыс. новых мест в школах.

По данным заместителя директора городского департамента образования Дениса Погожева, сейчас в Краснодаре работают 92 общеобразовательные школы (160,8 тыс. учащихся), а также 175 муниципальных и 47 частных детсадов (63,5 тыс. воспитанников).

Кроме того, продолжается строительство еще семи школ и пяти детских садов.

Наталья Решетняк