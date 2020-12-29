Глава Башкирии заявил, что в регионе нет средств для завершения мечети Ар-рахим

В республике нет свободных средств для завершения строительства мечети Ар-рахим на проспекте Салавата Юлаева в Уфе, заявил на пресс-конференции глава Башкирии Радий Хабиров.

«Денег на это нужно много, и отвлекать на достройку ресурсы, которые могут быть потрачены на очень нужные людям социальные объекты, я не буду. Когда-нибудь, конечно, она будет достроена. Но когда именно — не стану вам врать»,— сообщил господин Хабиров.

Строительство соборной мечети Ар-рахим началось в 2007 году. Проект был приурочен к 450-летию вхождения Башкирии в состав России. В 2009 году строительство было приостановлено и возобновилось в 2012 году, когда благотворительный фонд экс-президента Башкирии Муртазы Рахимова «Урал» согласился финансировать работы. В 2016 году договор пожертвования был расторгнут из-за разногласий между фондом «Урал» и Духовным управлением мусульман республики.

Анна Соколова