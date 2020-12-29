Суд не принял к производству материалы МВД по делу Ванессы Коган

Судья Коптевского районного суда Москвы не принял в производство материалы, подготовленные МВД в отношении экс-главы организации «Правовая инициатива» Ванессы Коган, так как нашел в них недостатки. Напомним, сегодня пять сотрудников полиции пришли домой к правозащитнице и сообщили, что она подозревается в нарушении правил пребывания иностранцев в России (ст. 18.8 КоАП). После этого госпожа Коган была доставлена в местное МВД, где ее ознакомили с протоколом, а затем — в Коптевский районный суд.

Ранее “Ъ” сообщал, что гражданка США Ванесса Коган прожила в России 11 лет, здесь вышла замуж и родила двоих детей. 2 декабря в миграционном центре «Сахарово» ей сообщили об отказе на просьбу в получении российского гражданства, При этом вид на жительство правозащитницы аннулирован, так как она представляет угрозу безопасности России — она должна покинуть страну. Госпожа Коган обратилась в Европейский суд по правам человека, который 11 декабря сообщил, что приостанавливает высылку гражданки США из России, так как применяет в ее случае правило 39 регламента ЕСПЧ об обеспечительных мерах (такие меры применяются в исключительных случаях, когда есть риск угрозы жизни или наступления непоправимых последствий — до решения ЕСПЧ по иску заявителя о нарушении его прав).

В протоколе об административном правонарушении, которое подписал «инспектор ОМК УВД ГУ МВД по Москве майор ковылик (так в документе.— “Ъ”) полиции Г. И. Гончаров», говорится, что 29 декабря «была выявлена» гражданка США Ванесса Коган, которая «в городе федерального значения Москве, нарушила установленный режим пребывания в РФ, выразившийся в уклонении от выезда из РФ по истечении установленного срока пребывания в РФ».

«Правоохранительные органы, даже имея четкий запрет на высылку иностранного гражданина с территории России, тем не менее все равно часто предъявляют обвинения по ст. 18.8 КоАП в "нарушении правил пребывания иностранцев в России",— рассказала “Ъ” адвокат Дарья Тренина, представляющая госпожу Коган в ЕСПЧ.— При этом даже если выдворение будет назначено по ходатайству полиции судом, исполнено оно быть не может из-за запрета ЕСПЧ. Однако оснований, чтобы признать Ванессу нарушающей российское законодательство, а тем более применить выдворение к матери и супруге граждан России, в настоящий момент у российских судов нет».

Как рассказала “Ъ” Ванесса Коган, судья не выдала ей и ее адвокату определение об устранении МВД недостатков: «Мы говорили с представителем МВД, который нам заявил, что если мы хотим увидеть определение, то должны составить ходатайство и завтра ознакомиться с определением в ОВД». «Сейчас нам очень тревожно,— отметила она.— Очень важно, какие недостатки нашел судья. Если судья согласился с нашими доводами о том, что я имею право здесь находиться, то, я надеюсь, МВД больше не будет ничего предпринимать. Но если судья нашла какую-то техническую ошибку, то тогда, возможно, завтра все повторится».

Днем в среду, 30 декабря, адвокатам госпожи Коган удалось ознакомиться с определением суда. В нем судья Коптевского районного суда указывает, что протокол в отношении Ванессы Коган был составлен неправильно, и добавляет, что «должностным лицом, составившим протокол об административном правонарушении при описании события не приведены обстоятельства, которые определяют объективную сторону правонарушения»: «ГУ МВД Москвы были уведомлены о необходимости воздержания от принятия каких-либо мер по перемещению Ванессы Коган за пределы Российской Федерации до принятия ЕСПЧ соответствующего решения».

О деятельности «Правовой инициативы» — в интервью Ванессы Коган “Ъ” «"Запрограммирована приехать"».

Валерия Мишина, Мария Старикова