Полиция задержала правозащитницу Ванессу Коган

Сотрудники полиции доставили в отделение МВД директора правозащитной организации «Правовая инициатива» гражданку США Ванессу Коган, сообщила «Медиазоне» пресс-секретарь организации Ксения Бабич. На госпожу Коган составили протокол о нарушении правил пребывания иностранцев в России (ст. 18.8 КоАП). Правозащитницу повезли в Коптевский районный суд, сообщила госпожа Бабич “Ъ”.

«МБХ-медиа» со слов госпожи Бабич сообщает, что руководительница предоставила документы от Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), ранее постановившим приостановить ее высылку из России. Также госпожа Коган предоставила ответ от МВД о том, что министерство осведомлено о воздержании принятия мер по высылке.

«Правовая инициатива» с декабря 2019 года состоит в списке иностранных агентов. Ванесса Коган — гражданка США. Последние 11 лет она живет в России, двое ее детей — граждане России. 2 декабря ей отказали в российском гражданстве и одновременно аннулировали вид на жительство. Сотрудники миграционного центра, по словам госпожи Коган, сказали ей, что она «является угрозой для безопасности РФ». 11 декабря ЕСПЧ применил срочную обеспечительную меру в отношении Ванессы Коган.

О деятельности «Правовой инициативы» — в интервью Ванессы Коган “Ъ” «"Запрограммирована приехать"».