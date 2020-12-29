В Госдуму внесен законопроект о бесплатном доступе к социально значимым сайтам

Законопроект о предоставлении бесплатного доступа к социально значимым российским сайтам внесен в Госдуму (.pdf). Перечень сайтов опубликован в приложении Минкомсвязи (.pdf). В данный момент бесплатный доступ к ним осуществляется в рамках экспериментального проекта «Доступный интернет».

Законопроект вносит дополнительный пункт в закон «О связи»: «Услуги связи по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, оказываемые абоненту-гражданину для доступа к сайтам, включенным в перечень отечественных социально значимых сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, оказываются без взимания платы».

Эксперимент проекта «Доступный интернет» запустили по поручению президента России Владимира Путина от 15 января. 30 июня министр связи Максут Шадаев объявил о продлении эксперимента до 31 декабря и анонсировал расширение на мобильную связь. В конце лета Минкомсвязь определила перечень критериев для социально значимых сайтов.

О развитии проекта — в материале “Ъ” «Доступный интернет завесят рекламой».