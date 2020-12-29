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Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ   |  купить фото

В Ульяновской области не выполняется план прививок от COVID-19

Как прозвучало в понедельник на заседании регионального штаба по комплексному развитию региона, из 1200 поступивших доз вакцины Sputnik-V, которыми следовало вакцинировать в первую очередь врачей и учителей, привито по состоянию на понедельник только 700 человек.

«Есть категорические отказы», – пояснили представители минздрава. По их информации, в новогодние праздники дополнительно поступит еще 1100 комплектов вакцины, помимо врачей и учителей вакцинация будет проводиться также для сотрудников системы ЖКХ и общественного транспорта.

Андрей Васильев, Ульяновск


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