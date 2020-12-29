В пригороде Новороссийска построили ЛЭП протяженностью 12 км

В станице Натухаевская (Новороссийск) завершили строительство линии электропередачи (ЛЭП) мощностью 6 кВ. Об этом сообщает пресс-служба компании «Россети-Кубань».

Протяженность новой ЛЭП составляет более 12 км, она будет обеспечивать энергоснабжение жителей станицы, где наблюдается ежегодный рост энергопотребления в связи с активной жилой застройкой.

За последние пять лет население станицы Натухаевская выросло более чем на 70% и составило более 13 тыс. человек, в результате чего прежние линии электропередачи уже не справлялись с возросшей нагрузкой.

Энергетики в течение недели проложили 36 км проводов, установили 224 опоры. Кроме того, в охранных зонах ЛЭП произвели расчистку более 2 га трасс для минимизации риска возникновение технологических нарушений в электрических сетях из-за падения веток и деревьев на провода.

По данным АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Кубани», в январе-октябре 2020 года электростанции Кубанской энергосистемы выработали 8611,6 млн кВт/ч энергии, что на 1,2% меньше объема выработки за аналогичный период 2019 года. Потребление за десять месяцев 2020 года составило 22357,4 млн кВт/ч. Это на 1,6 % меньше объема за такой же период прошлого года.

Наталья Решетняк