АЧС нашли в на курских площадках «Агропромкомплектации»

В Курской области африканская чума свиней дошла до очередного крупного предприятия: она обнаружена на двух площадках Троицкого свинокомплекса «Агропромкомплектации» в Железногорском районе. Об этом сообщили в администрации региона.

Свиней с признаками АЧС обнаружили 27 декабря. За два дня пало 129 голов. Всего на площадках доращивания и откорма содержится более 55 тыс. свиней. На предприятии проводят дезинфекцию, соблюдают меры санитарной и биологической защиты, говорится в сообщении властей региона. Животных утилизируют на участке, принадлежащем ООО «Агропромкомплектация-Курск».

Как распространяется АЧС в Курской области — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Ирина Лобанова