Авторитета Владислава Леонтьева похоронили в Нижнем Новгороде

Накануне на Федяковском кладбище под Нижним Новгородом простились с «вором в законе» Владиславом Леонтьевым, известным в криминальных кругах как Белый. 18 декабря авторитет скончался в возрасте 49 лет от инсульта на Кипре, где жил последние несколько лет.

Как рассказали “Ъ-Приволжье” в окружении Владислава Леонтьева, проститься с ним пришли родственники и близкие, панихида была немногочисленной и закрытой от посторонних.

Владислава Леонтьева короновали в 1995 году. В 2012 году США признали его лидером преступной организации «Братский круг», действующей в основном на территории России, Киргизии, Узбекистана и ОАЭ. Наряду с ним к русской мафии отнесли Василия Христофорова («Воскрес»), Камчибека Кольбаева (Камчи Бишкекский), Александра Мануйлова (Саша Самарский), Гафура Рахимова, Лазаря Шайбазяна и Алексея Зайцева.

Владимир Зубарев