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Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ   |  купить фото

Елкам пересчитали шишки

Рынок новогодних хвойных деревьев в РФ достиг 10 млрд рублей

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Оборот рынка новогодних хвойных деревьев в России достиг 10 млрд руб. И, хотя на специализированные хозяйства сегодня приходится менее 1% поставок, эксперты считают отрасль интересной для фермеров с точки зрения диверсификации бизнеса и для государства, которое таким образом может освоить непригодные для сельского хозяйства земли. Мешают притоку инвестиций долгие сроки окупаемости, незаконные вырубки и серый рынок.


По подсчетам Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка, оборот рынка новогодних хвойных деревьев в России достигает 10 млрд руб. Как сказано в обзоре аналитиков, заготовками хвойных деревьев на уровне государства сегодня занимается Рослесхоз: в прошлом году лесничествами в регионах РФ было официально реализовано более 360 тыс. новогодних деревьев.

Хозяйства, которые занимаются выращиванием хвойных под вырубку, занимают до 1% рынка, указывают аналитики.

Там поясняют, что доведение деревьев до готовности к продаже, когда их высота достигает 1,5–2 м, требуется до восьми лет.

Тем не менее руководитель ЦОЭ Россельхозбанка Андрей Дальнов считает, что отрасль выращивания новогодних деревьев может стать более интересной для фермеров с точки зрения диверсификации бизнеса и для государства — как механизм освоения территорий, мало пригодных для аграрного растениеводства. Кроме того, на рынке есть возможность замещения импорта. Как говорится в обзоре ЦОЭ, за последние пять лет объем ввезенных в Россию хвойных деревьев в стоимостном и количественном выражениях вырос почти в три раза.

Импорт в 2020 году занимает около 5% этого российского рынка — $6 млн (442,26 млн руб. по курсу ЦБ). Около 90% деревьев ввозится из Дании и Польши.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает рост продаж елок в этом году, что связано с ограничениями из-за COVID-19, в том числе на новогодние путешествия. В результате выросли продажи и дорогих хвойных деревьев, которые сегодня представлены в основном импортной продукцией. Управляющий партнер BMS Group Алексей Матюхов добавляет, что до конца не решена проблема недобросовестных игроков: есть незаконная вырубка, черные рынки, где продукция продается без надлежащего фискального учета за наличные средства. Без решения или нивелирования этих факторов невозможно ожидать развития отрасли, указывает он.

Алексей Полухин


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