На Кубани в 2020 году в сфере АПК реализовали инвестпроектов на 100 млрд рублей

В 2020 году инвесторы реализовали в Краснодарском крае 162 проекта в сфере агропромышленного комплекса на общую сумму 100 млрд руб. Об этом ТАСС сообщил вице-губернатор Кубани Андрей Коробка.

По его словам, больше всего проектов сейчас реализуется пищевой и перерабатывающей промышленности – около 70 на общую сумму 52 млрд рублей. Кроме того, 28 проектов на 11,2 млрд рублей реализуют в области животноводства. В качестве примера он привел строительство крупного свинокомплекса на 12 тыс. голов стоимостью более 476 млн руб.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, соглашение по реализации инвестпроекта было подписано на Российском инвестиционном форуме в 2018 году. Предприятие было запущено в станице Терновской. При выходе на полную производственную мощность он сможет ежегодно реализовать 34 тыс. голов свиней живым весом до 4 тыс. тонн.

За минувшие три года в экономику Краснодарского края было привлечено инвестиций на общую сумму 1,4 трлн рублей. В январе-сентябре 2020 года объем инвестиций составил 250 млрд руб. На 2021 год власти Краснодарского края оценивают объем привлеченных инвестиций в размере 480 млрд руб., а в 2022 году – более 510 млрд руб.

Алексей Белянин