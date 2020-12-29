В «Агентстве по муниципальному заказу» мэрии Ярославля прошли обыски

В Ярославле в «Агентстве по муниципальному заказу ЖКХ» департамента городского хозяйства мэрии города прошли обыски, сообщил портал 76.ru, со ссылкой на свой источник в департаменте городского хозяйства. По данным портала, обыски прошли в кабинете заместителя руководителя агентства Дмитрия Михеева и связанны они с задержкой капитального ремонта Добрынинского моста, который проводился в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В пресс-службе мэрии Ярославля "Ъ-Ярославль" не подтвердили и не опровергли информацию о проводимых обысках, сообщив, что в «Агентстве по муниципальному заказу ЖКХ» проводятся проверочные мероприятия.

Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что ситуацию с Добрынинским мостом взял под контроль губернатор Дмитрий Миронов. По его поручению правительство области обратилось в полицию с просьбой дать соответствующую правовую оценку действиям всех заинтересованных сторон в связи с возникшей ситуацией.

Работы по капитальному ремонту Добрынинского путепровода выполняет подрядная организация АО ГК «ЕКС» по контракту на сумму более 490 млн руб. В июне 2020 года на завершение работ дополнительно направлялось еще 292 млн руб. В целом за все время на работы по мосту было выделено около 1 млрд руб. Планировалось, что мост будет сдан в октябре 2020 года.

Подробнее о капитальном ремонте Добрынинского путепровода в материале "Ъ-Ярославль" — «Полумост с трещиной».

Дарья Сабаева