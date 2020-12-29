Кубань в 2020 году стала лидером в РФ по продажам подержанных автомобилей Lada

В Краснодарском крае в январе-ноябре 2020 года продали 57,7 тыс. подержанных автомобилей Lada. Это на 8,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из материалов аналитического агентства «Автостат Инфо».

По количеству проданных б/у автомобилей Lada Кубань заняла первое место в России. На втором месте находится Башкортостан – 46,5 тыс., замыкает первую тройку Дагестан – 46,3 тыс. автомобилей.

Всего за 11 месяцев 2020 года в России продали 1,1 млн автомобилей Lada с пробегом – на 6,3% меньше, чем годом ранее. Самыми популярными у автолюбителей моделями стали ВАЗ-2114, ВАЗ 2107 и Lada Priora.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в ноябре 2020 года в Краснодарском крае продали 23,2 тыс. автомобилей с пробегом. Это на 10,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.