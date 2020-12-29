Песков: слова Жириновского о преемниках Путина основываются на «богатейшем опыте»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать список возможных преемников Владимира Путина, который озвучил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По словам чиновника, обычно подобные рассуждения не имеют за собой подкрепления, но господин Жириновский мог полагаться на свой «политический опыт».

«Тема преемников традиционно вызывает живой интерес на политическом небосклоне Российской Федерации и, логически, иных примыкающих к ним кругах. Поэтому это было всегда и так всегда и будет. Чаще всего эти рассуждения ничем не подкреплены и не являются ничем иным, как рассуждениями. Комментировать это я никак не могу»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

Говоря конкретно о высказываниях господина Жириновского, пресс-секретарь президента отметил, что лидер ЛДПР «обладает богатейшим политическим опытом». «Но, наверное, его рейтинги на чем-то, на этом опыте основываются»,— сказал он.

27 декабря господин Жириновский в эфире канала «Россия 1» (запись доступна на YouTube) перечислил политиков, которые, по его мнению, могут быть преемниками Владимира Путина. В их числе он назвал премьер-министра Михаила Мишустина и бывшего президента Дмитрия Медведева, председателей Госдумы и Совета федерации Вячеслава Володина и Валентину Матвиенко, главу Минобороны Сергея Шойгу, главу Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Позднее в эфире радио «Говорит Москва» он дополнил список председателем Счетной палаты Алексеем Кудриным.

Отметим, что во время выступления на «России 1» господин Жириновский сообщил, что намерен выдвигаться на пост президента на выборах 2024 года. «Придет другой, кого вся страна ждет вот уже 34 года»,— сказал он. Говоря о сути списка в эфире «Говорит Москва», он уточнил, что «пока речь не идет о том, что он (Владимир Путин.— “Ъ”) уходит и вот преемники» (цитата по «РИА Новости»). Лидер ЛДПР сказал, что считает господина Путина главным претендентом на следующий президентский срок.

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