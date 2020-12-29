Минфин США: запрет инвестиций в компании, связанные с армией КНР, распространяется на все подразделения

Министерство финансов США опубликовало уточнения к ноябрьскому указу президента Дональда Трампа, запрещающему американцам инвестировать в китайские компании, которые оказывают поддержку армии и силовым структурам Китая. Запрет на покупку ценных бумаг распространяется на торгуемые индексные фонды, на паевые фонды и подразделения китайских компаний, которые принадлежат или контролируются армией Китая. Документ министерства опубликован в разделе «Ответы на часто задаваемые вопросы».

Как отмечает агентство Reuters, это уточнение появилось на сайте Минфина США после того, как американские СМИ сообщили о якобы возникшем между Госдепартаментом США и Министерством обороны, с одной стороны, и Министерством финансов — с другой, недопонимании из-за того, что последнее хотело несколько смягчить ограничения президентского указа, исключив из списка дочерние компании. Чтобы развеять всякие сомнения, в опубликованных уточнениях Минфин США отметил, что запрет касается «любых подразделений любой военной компании коммунистического Китая», внесенной в список. В списке указаны 35 китайских компаний, включая Huawei, Sinochem Group, CRCC и другие.

Алена Миклашевская