Мерзлякова считает, что Сергия задержали за «политическую атаку»

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова считает, что экс-схимонаха Сергия (Николая Романова) могли задержать за «политическую атаку».

«Сюда влезло государство, потому что это не просто внутрицерковный конфликт. Все-таки, на мой взгляд, Сергий пошел на политическую атаку, и за это поплатились все», — заявила госпожа Мерзлякова.

Напомним, экс-схимонах Сергий был задержан минувшей ночью после штурма Среднеуральского женского монастыря, в котором несколько часов продолжались обыски. Сначала его доставили на допрос в СКР по Свердловской области, а позже конвоировали в Москву для избрания меры пресечения. Отметим, ранее в своих проповедях экс-схимонах отрицал коронавирус и критиковал федеральные и церковные власти.

Татьяна Мерзлякова подчеркнула, что столкнулась с агрессией со стороны сторонников отца Сергия, когда прибыла к монастырю. «Я часто сталкиваюсь с агрессией, потому что моя работа — быть посредником над пропастью. От меня всегда хотят, чтобы я встала на чью-то сторону. Но для меня сейчас важны мир и согласие. Я спросила сторонников Сергия, с кем из религиозных взглядов со стороны владыки Евгения они готовы общаться. Мы договорились вести переговоры дальше, и пойдем вместе к миру и спокойствию», — добавила омбудсмен.

Поводом для уголовного преследования экс-схимонаха Сергия стала проповедь, запись которой была размещена на YouTube-канале Всеволода Могучева 5 декабря под заголовком «За веру Христа мы на смерть стоим». Во время проповеди Сергий приводил в пример историю духовной дочери святого Серафима Саровского Елены Дивеевской. Ее Серафим Саровский благословил на смерть вместо ее брата Михаила Мантурова. Во время проповеди Николай Романов также спрашивал у нескольких прихожан, готовы ли они умереть за Россию, за детей, за будущее.

Как ранее писал “Ъ-Урал”, поводом для проверки проповеди стало обращение в региональную прокуратуру уполномоченного по правам ребенка по Свердловской области Игоря Морокова.