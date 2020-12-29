Плещеево озеро не взяли в генплан В Переславле-Залесском приняли генеральный план города, против которого выступали местные жители

В конце прошлой недели городская дума Переславля-Залесского большинством голосов приняла новый генплан города. Против первого варианта генерального плана, предполагавшего перевод земель возле Плещеева озера под застройку, выступали местные жители, часть депутатов и общественников. По рекомендации Минприроды в генплан были внесены корректировки, в результате которых под застройку будет переведено меньшее количество земель вокруг Плещеева озера. Однако новый генплан по-прежнему вызывает споры. Голосовавшие за него депутаты говорят, что генплан положительно скажется на развитии Переславля. Голосовавшие против считают, что выполнение нового генплана приведет к экологическим проблемам и дополнительным затратам из бюджета.

В конце прошлой недели городская дума Переславля-Залесского утвердила генеральный план городского округа с внесенными в него изменениями. За утверждение измененного генплана проголосовало 11 депутатов. Пятеро депутатов высказались против принятия изменений. Всего в голосовании участвовали 16 депутатов.

"Ъ-Ярославль" сообщал, что генплан, предполагающий, в том числе, перевод находящихся недалеко от Плещеева озера земель сельхозназначения в земли поселений с назначением для жилищного строительства, вызвал недовольство местных жителей. Под угрозой застройки оказался участок в деревне Криушкино, расположенный в границах национального парка «Плещеево Озеро».

Обращение в ярославскую областную думу в защиту Плещеева озера направила известная писательница, лауреат Госпремии и премии «Золотая маска» Людмила Петрушевская.

Протесты местных жителей, а также рекомендации Минприроды РФ привели к тому, что власти Переславля-Залесского решили отказаться от перевода некоторых земельных участков в нацпарке в категории земель населенных пунктов.

«Минприроды дополнительно рассмотрело вопросы, которые были в рамках обсуждения на публичных слушаниях в Криушкино. Они рекомендовали нам оставить без изменения земельные участки. Мы прислушаемся и, безусловно, исполним»,— отметил бывший в то время главой города Валерий Астраханцев.

26 ноября, в день, когда за принятие генплана должны были проголосовать депутаты, городская дума отказалась от его рассмотрения, ссылаясь на рекомендации губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова отложить рассмотрение. В тот же день на фоне скандала из-за генплана мэр Переславля-Залесского Валерий Астраханцев подал в отставку, официально объявив, что увольняется по семейным обстоятельствам.

В Переславле областным правительством была проведена комплексная проверка соблюдения законодательства на землях прилегающих к национальному парку «Плещеево озеро». Специалистами региональных департаментов охраны объектов культурного наследия и охраны окружающей среды и природопользования, совместно с представителями национального парка «Плещеево озеро», были обследованы три земельных участка возле деревни Веслево и два возле деревни Криушкино. Согласно данным правительства, нарушений требований законодательства обнаружено не было.

Генплан, с внесенными в него изменениями, снова был вынесен на рассмотрение городской думы. Изменения предусматривают перевод части земель сельхозназначения в другие категории, в том числе под жилищное строительство. Часть же участков напротив, исключаются из категории земель, предназначенных под жилищное строительство, в том числе, по решению судов.

«Ранее в генплане участки, попадающие в границы достопримечательного места "Клещино", значились землями в границах населенного пункта, теперь они отнесены к землям сельхозназначения, так как на это есть решение суда. Также сейчас мы исполняем решение суда по ДНТ "Никитская слобода" (это территория у водозабора за Никитским монастырем рядом с Плещеевым озером). Участки исключены из границ населенного пункта и возвращаются в земли сельскохозяйственного назначения»,— рассказали в пресс-службе администрации Переславля-Залесского.

По информации пресс-службы, не будут отдаваться под застройку и участки земли в деревне Криушкино, расположенной в границах национального парка «Плещеево Озеро».

«Было два участка в Криушкино: один участок собственники хотели перевести под комплексное развитие, второй – под рекреацию. Сейчас они снова возвращены в земли сельскохозяйственного назначения»,— пояснили в пресс-службе.

В тоже время по принятому гордумой генплану, земли Борисоглебской слободы, находящиеся около Плещеева озера, будут переведены из категории сельхозназначения в земли под ИЖС (индивидуальное жилое строительство). Перевод этих земель в администрации объяснили невозможностью собственников земельных участков зарегистрировать свои ранее построенные здесь дома. По словам пресс-секретаря администрации Олеси Каминской, ранее земли Борисоглебской слободы числились как земли под ИЖС, позже им присвоили статус земель сельхозназначения. Теперь эти земли снова получили статус ИЖС.

«Многодетные и молодые семьи, например, которые получили здесь землю, не могут начать строить дом. А те, кто построили дом, не могли его узаконить и прописаться, пока не были приняты изменения в генплан»,— уточнила госпожа Каминская.

Депутат городской думы Переславля-Залесского от фракции «Справедливая Россия» Евгений Работников считает, что утвержденный генплан нельзя было принимать.

«Я голосовал против его принятия, потому что в нем много противоречий, куча ошибок из-за которых жизнь в населенных пунктах нашего округа станет хуже. Эти изменения будут тянуть на дно городской бюджет»,— рассказал депутат.

Евгений Работников считает, что новый генплан приведет к массовой застройке сельских земель, что отрицательно скажется на экологии, в том числе на состоянии нацпарка «Плещеево озеро».

«Территории под застройку увеличатся, соответственно, нужно будет вести коммуникации за счет городского бюджета, а у нас и так много населенных пунктов, где жители страдают. В одном населенном пункте света нет, в другом – вода еле течет, где-то нет школьного маршрута, нет транспортного сообщения с городом. Так совсем пропадет развитие сельского хозяйства, которое и так исчезает в последние годы. Мы не имеем право принимать решение, против которого выступают наши избиратели»,— добавил депутат.

Депутат городской думы Переславля-Залесского, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Царев напротив считает, что принятие генплана положительным образом повлияет на развитие города.

«Кроме пунктов, направленных на развитие города, таких как проект железнодорожных путей, строительство аэродрома малой авиации, переход на другую систему теплоснабжения города, в новом генплане обозначены охранные зоны рядом с Плещеевым озером, которые не были отражены в предыдущих версиях генерального плана. В генплане исключена застройка территории, которая относится к национальному парку»,— отметил господин Царев.

По его словам, на исключенные из земель ИЖС участки, не будут распространяться градостроительные регламенты, так как на территории нацпарка действует федеральное природоохранное законодательство и все разрешения выдаются министерством природных ресурсов РФ.

«К местной власти и власти городского округа эта территория, с точки зрения градостроительства, вообще отношения не имеет. На этом же основании из генплана были исключены участки в деревне Криушкино»,— рассказал депутат.

По его словам, жители были за принятие генплана с учетом внесенных в него изменений.

«Все замечания, озвученные на публичных слушаньях местными жителями, были записаны и отработаны на комиссии по разработке генплана. Все, что можно было учесть по замечаниям, все учтено»,— уточнил господин Царев.

Он рассказал, что в городскую думу, когда были приняты изменения в генплан городского округа, никаких новых рекомендаций от правительства региона не поступало.

«Мы понимали, что этот вопрос включен в повестку дня, что мы будем его рассматривать. На заседании думы присутствовали руководители подразделений из областного правительства. Никаких возражений, касаемых генплана, не было»,— рассказал депутат.

Дарья Сабаева