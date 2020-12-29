Бывший главный судебный пристав Омской области получил три года и месяц колонии

В Омске суд признал бывшего руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по области Владимира Витрука виновным в превышении полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и получении взятки ( п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Экс-глава УФССП осужден на три года и один месяц колонии, сообщает региональное управление СКР.

Как установили следствие и суд, в 2018 году Владимир Витрук, действуя в интересах руководителя ООО «Центр реабилитации "Рассвет"», незаконно поручил сотрудникам управления затягивать сроки исполнения производств. По ним задолженность руководителя организации составляла более 3 млн руб. Также в феврале 2018 года бывший главный судебный пристав через посредника потребовал 300 тыс. руб. за решение вопроса о возвращении ранее изъятого автомобиля Toyota Land Cruiser. Он указал судебным приставам-исполнителям вынести постановление о смене ответственного хранителя, после чего машину вернули должнику. За это Владимир Витрук получил на рабочем месте взятку 200 тыс. руб.

Суд назначил Владимиру Витруку три года и один месяц лишения свободы в колонии строгого режима. Он также лишен права в течение шести лет занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, которые связаны с осуществлением функций представителя власти. Кроме того, конфискован предмет взятки.

Господина Витрука задержали 27 ноября на рабочем месте. Уголовное дело возбудили по материалам ФСБ. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, которую впоследствии изменили на домашний арест.

Подробнее о деле — в публикации “Ъ-Сибирь” «Арест за снятие ареста».

Екатерина Лукашевич, Новосибирск