«Россети Урал» ввели в работу подстанцию «Кушва» стоимостью 255 млн рублей

В Свердловской области запущена в эксплуатацию подстанция 35/6 кВ «Кушва», говорится в сообщении компании «Россети Урал». Ранее подстанция располагалась в здании Кушвинской ГЭС — объекте ГОЭЛРО, уточнили энергетики.

Общий объем инвестиционных вложений «Россети Урал» в модернизацию ПС 35/6 кВ «Кушва» составил более 255 млн руб. «При возведении энергообъекта применены современные технологии ведущих отечественных производителей, в том числе основное оборудование произведено в Свердловской области»,— говорится в сообщении. Современное цифровое оборудование и средства автоматизации обеспечивают возможность дистанционного управления, мониторинга и контроля режима работы оборудования подстанции.

Реконструкция энергообъекта позволила улучшить качество и надежность энергоснабжения действующих потребителей, а также обеспечила увеличение мощности для развития промышленности, строительства и социально-культурных объектов Горнозаводского округа.

В 2020 году компания «Россети Урал» выполнила в Свердловской области инвестиционную программу объемом более 5 млрд руб. «Происходит снижение потребления электроэнергии, соответственно появляются выпадающие доходы. Общая ситуация с коронавирусом не может не сказываться на повседневной работе энергокомпаний. Но со всеми поставленными задачами энергетики справились, утвержденные инвестиционные программы выполнены в полном объеме, время ликвидации технологических нарушений существенно снизилось, надежное и бесперебойное энергоснабжение жителей Свердловской области обеспечено»,— отметил первый заместитель министра энергетики и ЖКХ региона Игорь Чикризов.