Evraz закрыл сделку по консолидации угольных активов на базе «Распадской»

ПАО «Распадская», входящее в группу Evraz Александра Фролова, Александра Абрамова и Романа Абрамовича, завершила сделку по приобретению у холдинга 100% «Южкузбассугля». Сумма сделки составила 67,74 млрд руб.

Сделка была закрыта 29 декабря, свидетельствуют сообщения «Распадской» на портале раскрытия информации. «Южкузбассуголь» ранее принадлежал Evraz НТМК и «Сибметинвесту», входящим в Evraz.

Приобретение «Южкузбассугля» было анонсировано в ноябре, позднее акционеры «Распадской» одобрили сделку (91% акций «Распадской» принадлежит Evraz). Совет директоров установил цену выкупа акций у неголосовавших или несогласных со сделкой и неголосовавших в 164 руб. за бумагу. Требование о выкупе должно быть предъявлено до 1 февраля включительно, выкуп акций будет проходить с 2 февраля по 3 марта.

Об условиях и последствиях сделки — в материале “Ъ” «Уголь коксолидируется».