216 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии

В Удмуртии выявили 216 случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки. Кроме того, скончались два инфицированных пациента — 72-летняя женщина и 76-летний мужчина, сообщает оперштаб региона.

Среди новых заболевших 100 жителей Ижевска, 24 гражданина из Увинского района, 15 — из Завьяловского района, по 11 — из Можги, Глазова и Сарапула, семь — из Якшур-Бодьинского района, по шесть — из Игринского и Балезинского районов, по четыре — из Дебесского и Юкаменского районов, три — из Селтинского района, по два — из Сюмсинского, Красногорского, Малопургинского и Глазовского районов, по одному — из Алнашского, Каракулинского, Кизнерского, Камбарского, Можгинского и Сарапульского районов. При этом 208 человек вылечились от COVID-19.

За все время в Удмуртии зарегистрировали 19415 случаев заражения коронавирусом. Из них 296 закончились летальным исходом, 15580 пациентов выздоровели, остальные продолжают лечение, 192 инфицированных находятся в тяжелом состоянии.