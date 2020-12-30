Год, от которого все обнулели Спецкор “Ъ” хочет понять, зачем Владимир Путин это сделал

На пресс-конференции я спросил Владимира Путина насчет истории с Конституцией. Ее обновленный вариант заработал. И вот теперь многие считают, что все затевалось ради того, чтобы в какой-то момент в проект записали предложенное Валентиной Терешковой обнуление предыдущих сроков Владимира Путина, то есть возможность избираться ему снова и, собственно говоря, снова. То есть еще два раза.

Я спросил о том, что больше всего интересовало: зачем? Чтобы не чувствовать себя хромой уткой или и правда для того, чтобы и дальше работать президентом? И главное: оно того стоило? Стоило ли столько лет беречь Конституцию, говорить о том, что если хоть что-то в ней тронуть, то вся она сразу и посыплется, чтобы в конце не то что тронуть, не то что качнуть, а перетряхнуть с поистине нечеловеческой силой?

Для меня это был вопрос года.

Честно говоря, я не рассчитывал на исчерпывающий ответ. Но ответ меня удивил.

Это был честный ответ. И во многом исчерпывающий.

— Знаете,— сказал Владимир Путин,— у меня есть одно универсальное правило. Отвечая на этот вопрос, нужно понимать, пойдет что-то, то, что мы делаем, на благо страны или нет. Если не пойдет, то не стоило, а если пойдет, то стоит делать. Я для себя еще не принял решение, пойду я, не пойду на выборы в 2024 году. Но что касается стабильного развития страны, это многого стоит. Но формально это решение от народа есть. Делать это, не делать — посмотрю.

Да, в вопросе содержался вызов. Но и в ответе тем более. То есть вызов, который содержался в вопросе, был принят. Да, ясно дал понять Владимир Путин, оно того стоило. Конечно, стоило. Ведь это пойдет на благо страны.

Это были слова уверенного в себе человека. Ведь кто решит, пойдет ли возможность выдвигаться Владимиру Путину на новый президентский срок на благо страны? Владимир Путин. Больше же некому. Вот круг и замкнулся.

Это решение — залог, по его мнению, стабильного развития страны, по крайней мере до 2024 года. Потому если бы этого не было в Конституции, то все катилось бы к чертям уже прямо сейчас. Развитие сменилось бы неистовой, разрушительной для блага страны борьбой за власть.

А так никакой борьбы ждать не стоит. Просто он сам решит, что к чему. Будет или не будет. Он или не он. И это было честно.

Более того, он ведь заострил ответ. Я же не спрашивал, пойдет ли он на выборы в 2024 году. Я спрашивал, стоила ли Конституция того, чтобы разрушить ее и нарушить свое слово. А он сказал, что для себя еще не принял решение, пойдет ли на выборы в 2024 году. И в этом тоже состояла новость, на которую после пресс-конференции, по-моему, не обратили особого внимания.

Между тем Владимир Путин впервые открыто связал новый пункт в Конституции со своим личным решением, идти ли ему самому, так сказать, до конца. Сказал, что думает насчет 2024 года. Он в ответе пошел дальше моего вопроса. Потому что стоило или не стоило — вопрос, для него решенный с самого начала. Он сейчас думает, пойдет ли он сам на новый срок или нет. Потому что, действительно, ради чего же еще все это затевалось. Он думает, нужно ли для блага страны, для ее устойчивого развития, чтобы он еще раз стал ее президентом.

Мое личное мнение по этому поводу не изменилось. Я думаю, что он не воспользуется возможностью, которую он себе предоставил. Я думаю, что в качестве ключа для ответа на вопрос стоит опираться на окончание этого ответа: «Формально это решение от народа есть».

То есть полдела сделано.

Формально от народа. А фактически решение будет от него.

Но если бы он хотел начинать готовить нас к тому, что и правда решит идти на новый срок, то он бы сказал не так. Он сказал бы, что народ не может решить формально. Что народ всегда решает фактически. И решение от народа не может быть формальностью. Он сам всегда говорил, что как народ решит, так и будет.

То есть если бы он и сейчас так думал, то должен был сказать: «Решение от народа есть».

А так решение народа для него — формальность. Оно не определяющее.

Потому что он все-таки не хочет этого. И это не тот случай, когда жизнь заставит. Жизнь заставит тем более не делать этого.

Жизнь должна заставить идти куда глаза глядят.

Я однажды спросил Владимира Путина, когда была очередная напряженная ситуация в связи с грядущим выбором: «Каким вы видите нового президента?»

Он сказал: «Вам понравится».

Я начал мучительно думать, что же мне понравится. Я просто голову сломал. Я так хотел разобраться в том, что же мне понравится!..

Сейчас-то я знаю.

Это ж как раз тот случай, когда надо уйти, чтобы остаться.

В истории, понятное дело.

Андрей Колесников