«Нам общий счет важен»

Власти Татарстана рассчитывают, что по итогам выборов 2021 года в Госдуму от региона пройдет не менее 15 депутатов. Об этом заявил спикер Госсовета Фарид Мухаметшин. При этом он выразил надежду, что «кто бы ни был избран от Татарстана, от любой политической партии», он будет работать «во благо избирателей нашей республики». Сейчас регион в Госдуме представляют в основном депутаты «Единой России» и только один — член КПРФ. Однако, по словам господина Мухаметшина, «важен общий счет», поскольку у единороссов сейчас «слишком много вызовов».



О том, что по итогам выборов в Госдуму от Татарстана должны пройти не менее 15 депутатов, Фарид Мухаметшин заявил на пресс-конференции, посвященной итогам года. Он подчеркнул, что такое требование он ставит и как спикер Госсовета, и как секретарь татарстанского отделения «Единой России». «Мы ставим задачу провести как минимум 15 человек и сохранить представительство Татарстана в Госдуме»,— сказал он.

Напомним, сейчас в Госдуме работают 15 представителей «Единой России», избранных от республики. Шесть человек прошли по одномандатным округам (Фатих Сибагатуллин, Ильдар Гильмутдинов, Альфия Когогина, Ринат Хайров, Иршат Минкин и избранный этой осенью Олег Морозов). Еще девять человек избрались по региональному списку. В их числе Айрат Фаррахов, Валентин Чайка, Ирек Богуславский, Марат Бариев, Мурад Гадыльшин, Равиль Хуснулин, Ольга Павлова, Борис Менделевич. Вакантный мандат Ирека Зиннурова, который сложил полномочия досрочно, получил Евгений Гришин. Еще один кандидат из татарстанского списка Радик Ильясов недавно получил мандат по общему списку «Единой России», сообщил господин Мухаметшин. Однако формально он сейчас представляет Смоленскую область.

Среди депутатов других партий от Татарстана избирался только член КПРФ Юрий Синельщиков (совместный список с Ульяновской областью).

«Единая Россия» на выборах 2016 года получила по всей РФ более 54% голосов, при этом в Татарстане ее результат оказался выше 85%. Результат КПРФ в республике едва превысил 4%. Тогда список единороссов возглавлял президент Татарстана Рустам Минниханов, но от депутатского мандата он отказался. Очередные выборы в Госдуму запланированы этой осенью.

На пресс-конференции Фарид Мухаметшин признался, что предстоящая кампания для «Единой России» будет «непростой». Он вспомнил, что рейтинг партии упал после повышения пенсионного возраста. «Слишком много вопросов, много вызовов, в том числе перед правящей партией „Единой Россией“»,— сказал он. «Главное, чтобы люди не разуверились, не разочаровались. То, что татарстанское отделение „Единой России“ наказы избирателей исполняет, это дает нам уверенность, что мы получим поддержку»,— добавил он.

В то же время господин Мухаметшин подчеркнул, что руководство Татарстана допускает, что в этот раз представители республики могут пройти по спискам оппозиционных партий. «Кто бы ни был избран от Татарстана, от любой политической партии, мы будем сотрудничать и работать во благо избирателей республики»,— отметил спикер. Он не исключил, что депутаты смогут представлять как КПРФ, ЛДПР, «Справедливую Россию», так и новые непарламентские партии. «Нам общий счет важен — чтобы была работа на общий котел интересов России и Татарстана»,— указал господин Мухаметшин.

Спикер Госсовета не исключил «некоторое обновление действующего списка депутатов». «Я тоже выражаю недовольство отдельными депутатами, которые за все пять лет редко выступали, некоторые из них мало встречаются в республике с избирателями»,— сказал Фарид Мухаметшин. Вместе с тем он подчеркнул, что депутаты Госдумы от республики активно работают над привлечением федеральных средств в регион по различным программам. Самыми активными действующими депутатами он назвал Ильдара Гильмутдинова, Олега Морозова, Айрата Фаррахова и Бориса Менделевича.

Кирилл Антонов