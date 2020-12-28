Altus Capital завершила сделку по покупке 25% «Детского мира»

Инвестиционная компания Altus Capital завершила расчеты с акционерами ритейлера детских товаров «Детский мир» по приобретению 25% акций, сообщается в материалах компании. До этого 100% акций «Детского мира» находились в свободном обращении.

«Компания "Галф инвестментс лимитед" (покупатель), инвестиционная компания Altus Capital, настоящим сообщает об успешном завершении всех расчетов по направленному ранее приглашению направлять заявки на продажу акций "Детского мира" и приобретении 25% от общего количества акций»,— говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

16 декабря компания сообщала, что приняла заявки на выкуп 25% акций ритейлера. Днем позже ФАС заявила, что не приняла документы Altus Capital из-за неполного комплекта. О дальнейших решениях ФАС не сообщалось.

В конце ноября сообщалось, что Altus Capital намерена выкупить до 29,9% «Детского мира», на что может потребоваться 35,35 млрд руб. 11 декабря компания сократила предельный объем пакета до 25%. Сейчас 100% акций «Детского мира» находится в свободном обращении.

Подробнее — в материале “Ъ” «В "Детский мир" выходят инвесторы».