Инспектор сел, а налоги остались

Как стало известно “Ъ”, представители главы Межрегиональной общественной организации «Землячество пакистанцев в России» Джавада Шехриа обжаловали выставленные им ФНС претензии почти на 200 млн руб. Адвокаты известного политика и бизнесмена уверены, что доводы налоговиков надуманы и могут быть связаны с другой криминальной историей. Полтора года назад инспекторы ФНС уже обвиняли структуры господина Шехриа в недоплате в казну более 100 млн руб., но сами сразу предложили в разы уменьшить сумму за взятку. При получении 13 млн руб. коррупционеры были задержаны с поличным и недавно осуждены на длительные сроки. Однако налоговые претензии приговор не снял.

Споры с налоговиками у структур господина Шехриа начались еще в конце 2017 года. За несколько дней до Нового года в два столичных ООО — «Мизука» и «Метцгер» — пришли сотрудники ИФНС №19. Обе эти компании с середины 2000-х годов занимаются оптовой торговлей маникюрным и парикмахерским инструментом и оборудованием и формально между собой не связаны. Фактически объединяет их только то, что основателем и учредителем является Джавад Шехриа, а гендиректором — его жена Екатерина Налетова. Стоит отметить, что господин Шехриа хорошо известен как в российских бизнес-кругах, так и среди политиков. Уроженец Пакистана, он еще с 1991 года проживает в России, где имеет гражданство и семью. Помимо участия в коммерческих проектах Джавад Шехриа также получил известность как создатель и руководитель Межрегиональной общественной организации «Землячество пакистанцев в России» (Business Association for Cooperation with Pakistan), которая является крупнейшей законной организацией пакистанцев в России. Кроме того, он является заместителем председателя Делового совета по сотрудничеству с Пакистаном. Также Джавад Шехриа был в составе российской государственной делегации во главе с руководителем Минпромторга Денисом Мантуровым, которая участвовала в шестом заседании пакистано-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в декабре 2019 года.

Между тем инспекторов ИФНС №19 в ходе выездной налоговой проверки (ВНП) интересовала уплата налогов и сборов с 2014 по 2016 год. Все документы были предоставлены, однако спустя десять месяцев инспекторы пришли снова, уже совместно с полицейскими, и стали изымать финансовую документацию. В декабре 2018 года инспектор Сергей Алпатов заявил руководителям «Мизуки» и «Метцгера», что сумма налоговых недоимок составляет около 103 млн руб., что превышает активы самих фирм. Как считали в ИФНС, деньги в казну были недоплачены некими «сомнительными контрагентами» этих компаний. Так как бизнесмены были категорически не согласны с такой оценкой, то они обратились в ООО «АНК "Безопасность"» и к руководителю этой компании Алексею Клепикову, который стал оказывать коммерсантам юридическую помощь.

В ходе переговоров Сергей Алпатов сообщил, что готов за вознаграждение в размере 13 млн руб. согласовать снижение суммы налоговых претензий в несколько раз, до 16 млн руб.

Оказалось, что господин Алпатов привлек к коррупционной схеме своего приятеля из ИФНС №29 Никиту Лукьянова и неработающего москвича Дмитрия Ормана. Между тем Алексей Клепиков с согласия представителей Джавада Шехриа сообщил о вымогательстве взятки в ФСБ и СКР. Одним из условий налоговых инспекторов перед передачей денег было подписание господином Клепиковым пустых незаполненных актов ВНП. Эта была своеобразная гарантия налоговиков, которые могли потом туда внести любые суммы. Впрочем, оперативники «антикоррупционного» управления «М» ФСБ поручили заявителям соглашаться на все условия вымогателей, чтобы задержать их с поличным. Вскоре при передаче 13 млн руб. были пойманы 33-летний Сергей Алпатов и 33-летний Дмитрий Орман. 34-летний Никита Лукьянов слег в больницу, после выписки откуда сам добровольно явился с адвокатом к следователю, уже возбудившему уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Впрочем, свою вину фигуранты дела признавали лишь частично. Так, Никита Лукьянов сознавался в мошенничестве (ст. 159 УК РФ), что является менее тяжким преступлением, а Сергей Алпатов уверял, что также хотел только смошенничать, причем не более чем на 500 тыс. руб. Однако Измайловский суд, рассматривавший дело по существу, в октябре этого года приговорил каждого из троих подсудимых к девяти годам колонии строгого режима со штрафом 26 млн руб. С решением суда осужденные не согласились, однако апелляционная инстанция их жалобу еще не рассмотрела.

Меду тем, как сообщила “Ъ” адвокат Ольга Лукманова, представляющая интересы Джавада Шехриа и его супруги, почти одновременно с приговором суда коллеги осужденных налоговиков из ИФНС №19 снова пришли с проверкой в «Мизуку» и «Метцгер».

«Спустя полтора года претензии инспекторов возросли до 185 млн руб.»,— сообщила госпожа Лукманова, связав это с обвинительным приговором коллегам налоговиков. Она особо отметила, что в рамках новой проверки фигурировали те самые подписанные юристом Клепиковым пустые акты, а также почему-то только сейчас появившиеся опросы уволенных много лет назад после реорганизации сотрудников складов «Мизуки» и «Метцгера». «Мы считаем основания ИФНС №19 надуманными и необоснованными, а потому нами уже поданы апелляционная жалоба и возражения на требования в УФНС Москвы»,— заявила “Ъ” Ольга Лукманова, отметив, что даже сами налоговики в «дополнении» к акту проверки признавали наличие в нем «технических ошибок». По данным “Ъ”, срок проведения проверки по обращению недавно был продлен. Представители ФНС не смогли оперативно прокомментировать “Ъ” сложившуюся ситуацию.

Сергей Сергеев