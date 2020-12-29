Без одного двенадцать

Горсовет Уфы завершил прием документов и опубликовал список кандидатов от претендентов на пост главы уфимской администрации. На вакантное место сити-менеджера, помимо исполняющего обязанности Сергея Грекова, претендуют еще десять кандидатов, в их числе — директор уфимской школы, безработный член КПРФ, депутат горсовета и член регионального СПЧ. В среду комиссия проведет заседание и определит имена тех, кто будет допущен до конкурса, который назначен на 15 января.

Горсовет Уфы опубликовал список кандидатов, претендующих на кресло главы администрации города. Всего заявления на участие в конкурсе подали 12 человек, однако впоследствии один из них — Руслан Асанов — заявку отозвал. О причинах такого решения не сообщается. Помимо исполняющего обязанности главы уфимской администрации Сергея Грекова, на пост сити-менеджера претендует генеральный директор ООО «Экспресстранслогистик» Марсель Габдулхаков. Он заявил „Ъ“, что имеет «достаточный опыт работы руководителем», однако говорить о том, с какой программой идет на конкурс отказался. «Пока об этом говорить рано, нужно для начала пройти конкурсную комиссию, там много тонкостей и нюансов. Если комиссия пропустит — моя программа будет опубликована в открытом доступе. Сейчас она разрабатывается»,— добавил господин Габдулхаков.

Член Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества при главе Башкирии, депутат Благовещенского горсовета Сергей Жуков свое решение участвовать в конкурсе объясняет стремлением «популяризировать подобные конкурсы», а также для «личного развития и повышения своего уровня». По словам господина Жукова, сейчас он готовит программу развития Уфы, для чего обратился к коллегам по СПЧ.

Депутат Курултая Башкирии от КПРФ, генеральный директор ООО «Газстройпроект» Рустам Хафизов сообщил „Ъ“, что уже во второй раз подает документы на участие в конкурсе на замещение должности сити-менеджера. В предыдущий раз господин Хафизов заявлял о своих намерениях в 2018 году, но тогда пост мэра занял Ульфат Мустафин. «Я участвовал в подобном конкурсе два года назад, тогда же разработал программу, которую сейчас перерабатываю и оптимизирую под нынешние условия. Подать документы на конкурс меня попросили мои избиратели в соцсетях, видя мою активность, и я откликнулся. Я хочу, чтобы город развивался. И хочу также доказать, что система, когда назначаются главы муниципалитетов, изжила себя. Понятно, что сейчас власть делает все, чтобы внушить людям, что все уже решено, но я уверен, что, если бы это было так, я не стал бы депутатом Курултая»,— заявил „Ъ“ Рустам Хафизов.

На пост сити-менеджера также претендует член «Единой России», директор школы №113 Олеся Желтова, которая в 2019 году вошла в состав Общественной палаты Уфы, гендиректор Фонда поддержки социальных программ развития Уфимского района и депутат горсовета Уфы Руслан

Зайнуллин, начальник Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества мэрии Артур Гафаров, индивидуальный предприниматель Артур Минигалин, заместитель управляющего директора по корпоративным и правовым вопросам ПАО «ОДК-УМПО» Алексей Слепнев и генеральный директор АО «БПО „Прогресс“» Марат Тимиров. Документы на участие в конкурсе также подал член КПРФ Салават Гизатуллин. В списке кандидатов указано, что в настоящий момент он безработный. По данным «Спарк-Интерфакс», господин Гизатуллин является учредителем ООО «Торговый дом Державный-Уфа». В 2019 году он баллотировался в депутаты горсовета Уфы по одномандатному избирательному округу №8 вместе с координатором штаба Навального в Уфе Лилией Чанышевой. Получить комментарии претендентов „Ъ“ вчера не удалось.

30 декабря состоится заседание конкурсной комиссии по допуску кандидатов к участию в конкурсе. Сам конкурс на должность сити-менеджера назначен на 15 января.

«Думаю, что никаких сюрпризов не будет. Система не настолько еще развалилась, чтобы депутаты начали голосовать так, как они сами хотят»,— считает политолог Аббас Галлямов.

Политолог Арсен Шаяхметов также отмечает, что исход конкурса очевиден всем, поэтому «нет нужды создавать иллюзию выбора и подбирать представителей разных социальных групп». «Вместе с тем для них участие в этой процедуре — это своего рода школа политического лидерства и трамплин для дальнейшей карьеры. Надо отметить, что лишь один кандидат является действующим муниципальным служащим, а все остальные, включая самого Сергея Грекова,— выходцы из самых различных сфер. Это означает, что муниципальная среда, с одной стороны, не генерирует кадры уровня главы города, а с другой — не является институтом, который рассматривался бы как важный карьерный лифт»,— отмечает эксперт.

Елена Чиркова