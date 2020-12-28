Путин запретил членам Совбеза иметь иностранное гражданство и банковские счета за рубежом

Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий членам Совета безопасности страны открывать счета в заграничных банках. Кроме того, теперь им нельзя иметь иностранное гражданство.

«Заместителю председателя Совета безопасности, секретарю Совета безопасности, постоянным членам Совета безопасности и членам Совета безопасности в порядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации»,— говорится в указе.

Занимать эти должности теперь могут только граждане России, не имеющие гражданства или подданства иностранного государства, а также вида на жительства или другого документа, который позволяет постоянно проживать за пределами РФ.