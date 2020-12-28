Фонд защиты прав дольщиков достроит проблемный ЖК «Мир» в Краснодаре

Наблюдательный совет ППК «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства» решил достроить ЖК «Мир» в Краснодаре от застройщика-банкрота ООО «Юг-Стройка». Об этом на своей странице в Instagram сообщил первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко.

На эти цели будет предусмотрено 1,5 млрд руб. В эксплуатацию введут более 43,5 тыс. кв. м жилья, более 1 тыс. дольщиков получат свои квартиры (ЖК «Мир» — это восемь 16-этажных домов на ул. Ближний Западный обход).

«Сейчас готовится к подписанию соответствующее соглашение между региональным и федеральным фондами», - написал господин Алексеенко. После заключения соглашения и завершения ряда юридических процедур, у фонда будет три года на достройку жилого комплекса. Однако власти рассчитывают, что строительство завершится раньше.

Кроме того, господин Алексеенко сообщил, что в Краснодаре ввели в эксплуатацию один из литеров ЖК «Немецкая деревня» (72 квартиры), выдано заключение о соответствии на объект ООО «Европа Девелопмент» (288 квартир).

Как писал “Ъ-Кубань”, ООО «Юг-Стройка» было создано на базе строительно-инвестиционной компании «Остринский», которая возводила в Сочи жилые комплексы «Атланта», «Эльсинор», «Тасмана» и «Тасмана-2», а в Краснодаре — ЖК «Мир», «Луч» и «Заря». В начале 2020 года ООО «Юг-Стройка» было признано банкротом. В октябре суд вынес приговор в отношении руководителей компании Антона Остринского и Рафика Нерсесяна. Их признали виновными в хищении 890 млн руб. у дольщиков (ч.4 ст. 159 УК РФ).

Наталья Решетняк