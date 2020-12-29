Сочинские курорты выходят на зимний старт

В Сочи открывается горнолыжный сезон. 25 декабря он стартовал на курорте «Роза Хутор». Пока для катания доступны 50 км трасс. 24 декабря сезон открыли на Красной Поляне. И возле подъемников и касс собрались большие очереди. Зато на «Розе Хутор» лыжников пока не так много.



«24 декабря были просто гигантские очереди и в кассы, и на сами подъемники, поэтому нормально покататься практически не удалось. Были отключены web-камеры, потому что, конечно, такие толпы, наверное, вызвали бы вопросы у Роспотребнадзора. На Красной Поляне открыли всего три трассы. И, видимо, основной поток туристов ринулся туда.

Приходилось стоять несколько часов»,— рассказала шеф-редактор “Ъ FM” Дарья Корнеева.

На «Розе Хутор», по ее словам, достаточно мало народу. Открыли дополнительные трассы и спуски, один бугельный подъемник, поэтому никаких толп нет.

«Есть небольшие очереди на подъемники, но все организовано нормально. У входа на канатную дорогу у всех проверяют температуру и всем рекомендуют надевать либо маски, либо балаклавы. Заранее обсуждалось, что будет единый ски-пасс — билет, который действует на всех курортах на “Розе Хутор”, на “Газпроме” и на Красной Поляне. Но до сих пор информации нет, все ждут, пока что ски-пассы на каждый курорт продаются отдельно. Здесь высокий сезон, поэтому дневной стоит здесь 3,2 тыс., а с 26 декабря — 3,9 тыс., и такие цены будут до конца январских праздников»,— отмечает госпожа Корнеева.

В Ростуризме на днях заявили, что спрос на сочинские курорты на 20% превысил прошлогодний. А в регионе забронированы практически все гостиницы. На Красной Поляне свободных мест действительно не осталось, отмечает президент Ассоциации рестораторов и отельеров Сочи Анна Нетягина: «На Красной Поляне полная загрузка. Думаю, что сейчас, ближе к Новому году и в первую половину января все будет загружено на 100%. После этого загрузка упадет до 50–60%. Первоначально сезон хотели открыть 18 числа, но его чуть перенесли из-за отсутствия снега. В результате были какие-то отмены бронирования, наверное 10%, но сейчас все это восполнилось».

Из-за высокой загруженности отелей рядом с горнолыжными курортами туристы присматриваются к прибрежной зоне, говорит управляющий Portobello Sochi Hotel Алексей Кутчер. Свободные номера у него пока остаются. «Спрос есть, динамика тоже, глубины бронирования как таковой нет, то есть люди принимают решение день-два. Сейчас официально открыли катание с 25 числа, в результате чего количество бронирований увеличилось. Сама Красная Поляна уже раскуплена, поэтому гости ищут отели где-то в прибрежном кластере. У нас еще осталось 20% свободных мест. С 28 декабря по 10 января стоят летние цены: стандарт с завтраком начинается от 4,6 тыс. руб. Дальше уже расценки будут ниже»,— говорит господин Кутчер.

Несмотря на открытие сезона на курорте «Роза Хутор», свободные номера в гостиницах еще остаются, отмечает генеральный менеджер Radisson Hotel и Park Inn Любовь Рудных. По ее словам, пик спроса придется на конец января – начало февраля: «Если сравнивать с прошлым годом, то поток в России не настолько активный, как это было в прошлом году. Мы ожидали большой всплеск ввиду закрытия границ, отсутствия альтернатив, но на “Розе Хутор” мы такого не наблюдаем. В наличии есть свободные номера. Скорее всего, потенциальные гости передумали ехать в преддверии Нового года, откладывают свои поездки на конец января – февраль. В феврале спрос по сравнению с прошлым годом даже выше. Как ни странно, это более популярный период».

26 декабря горнолыжный сезон открылся на курорте «Газпром». Пока трассы доступны для дневного катания. А с 1 января запустят вечернее.

Илья Сизов