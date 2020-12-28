Суд заочно приговорил экс-главу БТА-банка Аблязова к 15 годам колонии

Таганский районный суд Москвы заочно приговорил экс-главу БТА-банка Мухтара Аблязова к 15 годам лишения свободы, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. Финансист проживает во Франции, которая отказала в его выдаче. Кроме того, осуждены бывший председатель правления банка Роман Солодченко, а также их подчиненные Артур Трофимов, Игорь Кононко, Татьяна Параскевич, Анатолий Ерещенко и Александр Удовенко. По версии следствия, в 2006–2009 годах они похитили более 58 млрд руб. из БТА-банка.

«Таганский районный суд Москвы заочно вынес приговор в отношении бывших председателя совета директоров АО "БТА-банк" Мухтара Аблязова, председателя правления того же банка Романа Солодченко, а также их подчиненных Артура Трофимова, Игоря Кононко, Татьяны Параскевич, Анатолия Ерещенко и Александра Удовенко. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация имущества, полученного в результате совершения преступления), а также п. "а", "б" ч. 3 ст. 165 УК РФ (причинение особо крупного ущерба путем обмана организованной группой)»,— говорится в сообщении (цитата по ТАСС). Анатолий Ерещенко и Александр Удовенко получили по 13 лет колонии заочно, Татьяна Параскевич — 12 лет лишения свободы, Игорь Кононко — десять лет. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск БТА-банка на сумму более 173 млрд руб.

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по этому уголовному делу в апреле 2019 года. Фигуранты дела выдавали кредиты под залог земельных участков, приобретенных на заемные денежные средства. В последующем господин Аблязов совместно с соучастниками организовал незаконное прекращение действия договоров ипотеки. В результате банк лишился возможности обращения взыскания на предметы залога, а злоумышленники распорядились имуществом по своему усмотрению, в том числе реализовав третьим лицам. Помимо этого, они передали подконтрольным им компаниям права требования средств по ряду кредитов БТА-банка.

Отметим, что в Казахстане Мухтар Аблязов заочно приговорен к 20 годам заключения за хищение $7 млрд из БТА-банка и к пожизненному сроку за организацию убийства бизнес-партнера Ержана Татишева.

Подробнее об этом — в публикации “Ъ” «Мухтар Аблязов получил пожизненное».