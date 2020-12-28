Обматеривший гаишника курский экс-полицейский хочет восстановиться на службе

Бывший сотрудник УМВД по Курской области Олег Голдинов, уволенный из ведомства после резонансного видео, на котором он материт и бьет сотрудника ГИБДД, подал в суд иск о восстановлении на работе. Заявление поступило в Ленинский райсуд Курска 25 декабря.

Ответчиком по иску выступает управление МВД по Курской области. В пресс-службе райсуда пояснили “Ъ”, что истец не согласен с формулировкой приказа об увольнении в связи с совершением проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника правоохранительных органов, поскольку такового не совершал. Олег Голдинов намерен восстановиться в должности начальника отделения управления уголовного розыска регионального главка.

В курском управлении МВД узнали о подаче иска от “Ъ”. Там пообещали прокомментировать информацию после поступления документов в ведомство.

Майор полиции Олег Голдинов получил широкую известность в конце ноября, когда в сети было опубликовано видео, на котором он бьет и материт сотрудника ГИБДД Олега Киреева. Полицейский оказался виновником ДТП: управляя Lada Granta, он столкнулся с припаркованной «Газелью», которая врезалась в впереди стоящую «Ниву». Прибывший на место экипаж ГИБДД зафиксировал факт происшествия. Инспекторам показалось, что водитель Lada был пьян.

При составлении протокола происшествия Голдинов вступил в конфликт с одним из сотрудников ГИБДД. Благодаря видеозаписи, которую сделал инспектор, стало известно, что виновник ДТП обматерил его, называл шнырем, мусором, мразью, орангутангом с длинными руками и лицом нетрадиционной сексуальной ориентации. Помимо оскорбления гаишника мужчина звонил «брательнику», чтобы сообщить ему о происходящем. В конце герой видео пригрозил «разбить *** (лицо)» сотруднику ГИБДД и нанес ему удар за то, что тот якобы тронул его жену.

Сразу после публикации видео в УМВД заявили, что уволят Голдинова из ведомства по отрицательным мотивам. Там объяснили, что он совершил поступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел. Также видеозапись послужила поводом для возбуждения курским управлением Следственного комитета РФ уголовного дела в отношении уже на тот момент бывшего полицейского по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Следователи считают, что Голдинов в резкой форме отказался от прохождения медосвидетельствования, а на требование успокоиться ответил не менее чем тремя ударами в область головы и груди инспектора. Голдинов заявлял в СМИ, что официально не отказывался от медосвидетельствования, а конфликт спровоцировал сам сотрудник ГИБДД.

Подробнее — в материале “Ъ” «Гаишник снял майора».

Сергей Толмачев, Воронеж