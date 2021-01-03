Вирус перемен

2020 стал необычным годом и наверняка запомнится всему миру. Из-за пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 мы оказались заперты в своих домах весной. Улицы Нижнего Новгорода обезлюдели, на всегда оживленной Большой Покровской встречались редкие пешеходы. Мы стали носить маски и перчатки, опасаясь заразиться коронавирусом и заразить других. И если весной вирус казался чем-то далеким, а для некоторых даже несуществующим, то концу года только по официальным данным областного минздрава, в которых учитывается лишь положительный результат ПЦР-теста, им переболели 2,5% населения региона, а по наблюдениям за родными, близкими, коллегами и знакомыми – не меньше половины. Судя по публикациям в социальных сетях, нижегородцы, как и другие россияне, смотрят в 2021 год с надеждой на то, что пандемия схлынет и жизнь вернется в привычное русло.