Структура компании «Выбор» оспаривает признание комплекса хлебозавода объектом культурного наследия

ООО «Выбор-Север», являющееся владельцем имущественного комплекса хлебозавода №1 и участка под ним, обратилось в арбитражный суд Воронежской области о признании незаконными действий регионального управления по охране объектов культурного наследия. Как следует из материалов арбитража, иск подан в минувшую пятницу и пока не принят к производству. Суть претензий истца в документах не раскрывается.

Напомним, 4 декабря приказом управления выявленный ОКН «Комплекс здания паровой мельницы Третьего товарищества: главный производственный корпус, двухэтажный служебный корпус, одноэтажный служебный корпус, дымовая труба» был включен в перечень выявленных объектов и стал подлежать госохране. Но к этому моменту площадка предприятия почти полностью была расчищена от исторически ценных объектов.

Комплекс зданий хлебозавода №1 на улице Фридриха Энгельса в Воронеже, принадлежавший бизнесмену Валерию Чешинскому, осенью был продан почти за 200 млн руб. местной строительной компании «Выбор» Александра Цыбаня. После появления информации о смене собственника не работавшего с апреля предприятия, часть площадки в октябре включили в перечень объектов, обладающих признаками культурного наследия. Вопрос о внесении зданий хлебозавода в реестр вновь выявленных объектов культурного наследия должен был решиться в течение 90 дней.

По данным Kartoteka.ru, ООО СЗ «Выбор-Север» зарегистрировано в 2019 году, уставный капитал – 10 тыс. руб. Бенефициар компании – ООО СЗ «Выбор» Александра Цыбаня. С 24 ноября 2020 года на посту гендиректора компании Ларису Цыбань сменил управляющий Александр Колабаев.

Подробнее о сносе предприятия — в публикации “Ъ-Черноземье“.

Ирина Лобанова