Санта облетел планету с подарками

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03 января, воскресенье
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14:45
Большунов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски»
14:31
В ДТП в Туве погибли восемь человек
10:23
Собянин допустил до вакцинации бюджетников и работников банков
10:37
Молодежная сборная России по хоккею сыграет с канадцами в полуфинале ЧМ
11:09
В России впервые с конца ноября выявлено менее 25 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки
22:58
Эпидемиолог рассказала об опасности нового штамма COVID-19 для детей
22:32
Футболист Криштиану Роналду стал самым популярным человеком в Instagram
21:59
NYT: хакерская атака в США могла затронуть 250 госучреждений и компаний
21:14
Глава Псковской области доложил Путину о ликвидации последствий ледяного дождя
20:46
Помпео: администрация Трампа проводила самую жесткую политику в отношении России
20:25
В Белом доме считают вероятной причиной пандемии COVID-19 утечку из лаборатории
19:58
Трамп считает завышенной статистику по коронавирусу в США
19:28
Проект электронного паспорта начнут тестировать в Москве
18:49
В Москве построят первый в мире крытый центр для серфинга
18:20
Американская лыжница Диггинс выиграла гонку преследования на «Тур де Ски»
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Дух Женевы на саммитах в верхах
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0:53
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2:13
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6:20
Самые зрелищные трюки в истории кино
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Как алгоритм научился исполнять и сочинять музыку
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2:13
Новый-старый гимн
Как Россия 20 лет назад получила главную государственную музыку
1:30
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За санями c оленями по традиции следили военные США и Канады
0:49
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2:20
Пути дракона
80 лет назад родился Брюс Ли
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