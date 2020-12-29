Очередь за вирусом

Транспортная прокуратура в разгар пандемии выявила нарушения санитарно-эпидемиологических требований в аэропорту Челябинска. В середине декабря в зоне досмотра при входе в здание аэровокзала собирались огромные очереди из-за того, что работала только одна «рамка» из четырех. Необходимая дистанция между пассажирами не соблюдалась. Гендиректор Челябинского авиапредприятия Андрей Осипов и начальник регионального управления МВД на транспорте Ильяс Фарвазетдинов получили представления прокуратуры. В аэропорту говорят, что случай массового скопления пассажиров был единичным, и сейчас в утренние часы пик в зоне досмотра работают три «рамки».



Челябинская транспортная прокуратура выявила в международном аэропорту имени Игоря Курчатова нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, направленного на недопущение распространения коронавирусной инфекции. Таковы результаты проверки по информации о скоплении в здании аэровокзала более 200 человек, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

«Установлено, что работники аэропорта необходимые меры для надлежащей организации досмотра при входе в аэровокзальный комплекс не принимали, что повлекло невозможность соблюдения требований федерального законодательства, направленного на профилактику распространения инфекции. Сотрудники полиции полномочия, установленные законодательством, в части пресечении совершения противоправных действий (несоблюдение дистанции между гражданами) не исполняли»,— сообщает надзорное ведомство. Транспортный прокурор внес генеральному директору АО «Челябинское авиапредприятие» Андрею Осипову и начальнику Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте Ильясу Фарвазетдинову представления с требованием устранить нарушения. Рассмотрение актов прокурорского реагирования контролирует ведомство.

Поводом для проверки стала информация в средствах массовой информации, появившаяся после того как депутат Госдумы Виталий Пашин 11 декабря опубликовал пост в Facebook о жалобах на «беспредел» в аэропорту. «Сначала стоишь в очереди на въезд по 20–30 минут, так как из шести шлагбаумов на въезд работает один. И при входе в аэропорт постоянно очереди: из четырех оборудованных входов работает тоже только один! Утром более двух сотен людей стояли в очереди, их проверяли два человека, а несколько сотрудников аэропорта и полиции наблюдали и смеялись над этим...» — процитировал депутат одного из заявителей, который подкрепил свои слова видеозаписью. По словам Виталия Пашина, возмущение понятно — «ни заявленного комфорта, ни высокого уровня обслуживания в новом терминале челябинского аэропорта не видно», а «о соблюдении социальной дистанции и речи не идет». Господин Пашин пообещал направить депутатский запрос новому министру транспорта РФ Виталию Савельеву, а также в надзорные органы с просьбой провести проверку.

В пресс-службе АО «Челябинское авиапредприятие» сообщили, что не получали представление. «Прокурорская проверка продолжается, материалы в аэропорт еще не представлены. После получения документов срок рассмотрения данных материалов месяц», говорится в ответе на запрос “Ъ-Южный Урал”. На вопрос о причинах возникшей ситуации не ответили. Но в пресс-службе сообщили, что это было «кратковременное скопление народа в утренние часы», сейчас очередей нет. Количество работающих рамок, по словам представителей аэропорта, регулируется в зависимости от нагрузки (она неравномерная в течение суток) и в утренние часы пик, сейчас их три.

Ежедневно в Челябинской области регистрируют более 300 случаев заражения COVID-19. Всего на 28 декабря, по данным министерства здравоохранения региона, выявили 35 212 фактов заболевания. Продолжают лечение более 12,3 тыс. С начала пандемии умерли 1258 пациентов, в том числе 516 непосредственно от коронавирусной инфекции, остальные — от других заболеваний при сопутствующем COVID-19.

Юлия Гарипова