Кафе подстраиваются под новые правила

Власти Удмуртии продлили работу заведений общепита с часу ночи до четырех утра. О своем решении они сообщили вечером 25 декабря. Однако не все кафе и рестораны готовы принять гостей в новогоднюю ночь. Некоторые представители рынка отмечают, что не успевают подготовить праздник из-за поздно объявленного решения, а кому-то не выгодно выводить команду сотрудников на несколько часов.

В минувшую пятницу власти Удмуртии решили продлить работу заведений общепита. Так, с 25 декабря кафе, барам и ресторанам разрешили работать до 04:00. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Александр Бречалов. Отметим, что с 11 декабря работу кафе и ресторанов регионе продлевали лишь до 01:00. Тогда некоторые заведения решили не работать в новогоднюю ночь.

Председатель Ассоциации рестораторов и отельеров Удмуртии Екатерина Волкова отмечает, что предыдущее решение по работе заведений общепита до часу ночи было не оптимальным.

«Час ночи в Удмуртии – это 12 ночи, Новый год по Москве. То есть президент страны поздравляет всех россиян, говорит речь, бьют куранты, а у нас гости должны выйти в это время из ресторана. Это было бы невозможно реализовать, поэтому ряд рестораторов все равно отказались от проведения новогодних корпоративов. Кто-то жаловался, что люди записываются на банкеты, залы наполняются, но непонятно, что делать с людьми в час ночи, поскольку это были бы скандалы, конфликты и жалобы. Тут же Роспотребнадзор будет проверять, действительно ли все успели до часу ночи выйти или нет. Это решение было совершенно не оптимальным. Поэтому то, что правительство разрешило работать до 4 утра – это правильно»,— считает госпожа Волкова.

Она отметила, что в таком случае люди не будут гулять по улицам, ходить по гостям, не соблюдая меры предосторожности из-за коронавирусной инфекции. Гости будут находиться в заведениях в безопасности, поскольку там соблюдаются все требования Роспотребнадзора. «И маловероятно, что после 4 утра из заведений люди пойдут по гостям. То есть это самое оптимальное время, о котором мы изначально говорили»,— говорит Екатерина Волкова.

То, что власти решили продлить время работы общепита в минувшую пятницу вечером, за несколько дней до нового года, она считает не совсем правильным с точки зрения гостей, которые ранее уже отказались от банкетов, и по отношению к рестораторам, которые отказались проводить корпоративы. «С другой стороны, правительство хотело как лучше, оно все равно услышало наших рестораторов и поменяло свое решение, это плюс. Нельзя говорить, что то, что сделали, опять не так. Нет, все правильно сделали. Тот, кто захочет поменять свое решение, проводить корпоративы и встречать гостей в новогодние праздники, быстро поменяет свое решение. Я думаю, что люди адаптируются, и залы будут забронированы за эти дни, время еще есть»,— считает госпожа Волкова.

Совладелец ижевского бара «Сегодня можно» Антон Майоров отметил, что 1 января они начнут работать с 7 утра. «Работать до 04:00 – это бессмысленно, потому что гости чаще всего приходят часам к двум. С 02:00 до 04:00 нам не выгодно работать, потому что надо выводить команду к этому времени. Эта новость хорошая именно для тех, кто отмечает новый год в самом заведении»,— пояснил господин Майоров.

Также он добавил, что если бы не было ограничений по времени работы в новогоднюю ночь, то бар работал бы целые сутки, начиная с 1 января 01:00, как они это делали в прежние годы. «Это выгоднее, но сейчас стараемся соблюдать ограничения»,— пояснил Антон Майоров.

Руководитель кафе-парка «Теремок» Марьям Хафизова отметила, что их заведение не будет работать в новогоднюю ночь. «Поздно сообщили, что есть возможность работать до 04:00. Мы не успели подготовиться, не успеваем набрать гостей. У нас формат семейных мероприятий, их надо планировать заранее, сейчас уже слишком поздно»,— говорит госпожа Хафизова.

Управляющая сетью «Восточная околица» Елена Торхова рассказала, что они в новогоднюю ночь и 1 января работать не будут.

«Мы 31 числа никогда не работаем. 31 декабря суетливый день для всех, как правило, в кафе люди уже не ходят»,— пояснила госпожа Торхова.

Работать в новогоднюю ночь будет гриль-кафе «Каравелла», заведение будет принимать гостей с 10 вечера до четырех утра. «Новогодняя программа у нас будет с 11 вечера до 03:00. «У нас на два этажа 50% зала уже заполнено. Люди начали звонить еще в пятницу, после распоряжения»,— говорит администратор Татьяна Коровина, пояснив, что до распоряжения властей они планировали работать с семи вечера до часу ночи.

Оксана Мымрина