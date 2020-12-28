Набиуллина снова выступила против «вертолетных» денег

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что поддерживает прямую адресную поддержку граждан, но выступает против «вертолетных» денег, когда деньги раздают всем гражданам. Вопрос о «вертолетных» деньгах уже поднимался весной, после начала пандемии коронавируса, госпожа Набиуллина выступила против.

«Вот понимаете, я поддерживаю прямые выплаты гражданам, адресные, но не то, что называется "вертолетными" деньгами. Иногда путают, что такое "вертолетные" деньги и просто помощь людям из бюджета. Вот в таких условиях, конечно, помощь людям надо оказывать. "Вертолетные" деньги — это вообще способ проведения денежной политики, это когда у вас ставки уже низкие и вы не знаете, как экономике дать деньги, чтобы она их использовала, и тогда вот возникает эта тема "вертолетных" денег»,— сказала госпожа Набиуллина интервью Сергею Шнурову на RTVI.

Глава Банка России в апреле назвала «вертолетные» деньги крайней мерой, которая применяется, когда исчерпаны все другие возможности. При этом она выступила за прямые адресные выплаты. Также Эльвира Набиуллина заявила о «взрыве» инфляции в случае раздачи денег населению. Против «вертолетных» денег выступал и глава Сбербанка Герман Греф. При этом у «вертолетных» денег были и сторонники. Например, раздать деньги гражданам и бизнесу предлагала группа аналитиков, среди которых экономист Сергей Гуриев, оппозиционер Алексей Навальный, депутаты Мосгордумы.

О позиции ЦБ — в материале “Ъ FM” «ЦБ выступил против "коронавирусных" пособий».