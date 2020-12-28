Алиса Фрейндлих госпитализирована с коронавирусом

86-летняя актриса Алиса Фрейндлих попала в больницу в Санкт-Петербурге с коронавирусом. Об этом сообщили в Большом драматическом театре (БДТ), где она играет. Артистка находится в реанимации, ее состояние стабильное.

«25 декабря Алиса Бруновна Фрейндлих была госпитализирована в клиническую больницу № 122 им. Л. Г. Соколова ФМБА России в связи с диагнозом коронавирус. В настоящий момент актриса получает интенсивную терапию под постоянным контролем врачей, в связи с чем и находится в реанимационной палате. Состояние Алисы Фрейндлих стабильное»,— сообщили в театре ТАСС.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что у госпожи Фрейндлих обширное поражение легких. По его данным, актриса находится в реанимации уже несколько дней.