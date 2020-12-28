ПГК совместно с НЛМК повысили уровень маршрутизации

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Первая грузовая компания (ПГК) и Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) повышают эффективность работы вагонного парка. За 11 месяцев 2020 года уровень маршрутизации порожнего вагонопотока с предприятия достиг 77%, что более чем на 2% выше прошлогоднего показателя, груженого с комбината – 67%, что на 4% лучше.

Наше сотрудничество с НЛМК и дирекцией движения Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД) позволило наладить оптимальную логистику, охватывающую все процессы: от подачи вагонов на производственную площадку под погрузку сырья до транспортировки готовой продукции. Маршрутизация вагонопотока позволяет как ускорить подачу порожних вагонов, следующих на станции назначения без переформирования и переработки в пути следования, так и наладить ритмичную и своевременную доставку продукции комбината грузополучателям. Благодаря этим мероприятиям мы также ускорили оборот полувагонов на ЮВЖД почти на 0,1 суток, до 4,6 суток», – прокомментировала директор Воронежского филиала ПГК Юлия Мордвинова.





Всего с января по ноябрь 2020 года для НЛМК по ЮВЖД отправлено с использованием маршрутной технологии около 2,4 тыс. порожних и 1,7 тыс. груженых составов.