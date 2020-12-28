«Башспирт» намерен выкупить памятник Аленке, демонтированный под Воронежем

Как стало известно "Ъ-Уфа", госкомпания «Башспирт» намерена выкупить памятник Аленке, который был установлен, а затем демонтирован в селе Новая Аленовка (Воронежская область).

«Мы хотим придать памятнику новый смысл — памятник контрафакту, или, проще говоря, „паленке“»,— прокомментировали в пресс-службе компании интерес к объекту. Максимальную стоимость, по которой компания готова выкупить памятник, в «Башспирте» не комментируют.

Памятник основательнице Новой Аленовки был открыт 18 декабря в честь 250-летия села. Впрочем, спустя четыре дня, после критики в социальных сетях по поводу качества исполнения работы, он был демонтирован.

В настоящее время, отметили в «Башспирте», памятник находится у его автора — индивидуального предпринимателя Владимира Пилипенко, который готовит документы для проведения аукциона.

Известно, что интерес к скульптуре проявили около 50 потенциальных покупателей.

Олег Вахитов