В Ярославле ФСБ задержала подпольных оружейников

В 13 регионах страны, в том числе и в Ярославской области ФСБ провела задержание подпольных оружейников, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. В сообщении отмечается, что всего задержано 28 человек. В ходе операции были ликвидированы 11 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

В ЦОС сообщили, что во время проведения операции, из незаконного оборота были изъяты 123 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Кроме того, изъято более 9 тыс. патронов. ФСБ изъяла 19 автоматов Калашникова различных модификаций, один специальный автомат «Вал», 24 пистолета-пулемета, 23 винтовки и карабина, 57 пистолетов и револьверов.

Также в ходе операции было изъято 15 минометных мин различного калибра, 12 ручных гранат «Ф-1» и «РГД-5», Кроме того, изъяты 165 основных частей оружия (стволы, затворные рамы, барабаны), 7 кг пороха и 20 единиц холодного оружия.

ФСБ проводила спецоперацию на территории Республики Карелии, Приморского края, в Белгородской, Владимирской, Воронежской, Нижегородской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Тверской, Томской, Челябинской и Ярославской областях.

Антон Антонов