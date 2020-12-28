Более половины родителей заявили о сильном отставании школьников из-за удаленки

Свыше половины родителей (53%) заявили о беспрецедентном отставании учеников по программе, показал опрос группы сервисов «Актион Образование». При этом руководство школ с ними не согласилось.

В опросе участвовало более 3 тыс. человек — около 1,6 тыс. директоров школ и их заместителей и 1,4 тыс. родителей из 65 российских регионов. Результаты исследования приводит РБК.

Почти половина руководителей школ (47%) сказали, что отставание в этом году было минимальным. Еще 22% заявили, что ученики вообще не отстают от программы. При этом только 29% опрошенных родителей надеются, что снижение результатов у школьников будет минимальным.

Среди родителей 54% считают, что причиной отставания могло стать дистанционное обучение весной, поскольку оно вызвало ряд проблем. Например, учителя не были готовы проводить занятия на удаленке (20%). При этом около 40% руководителей школ заявили, что небольшое снижение результатов происходит каждый год после летних каникул. С этим согласно только 11% родителей.

По данным опроса, большинство школ (72%) осенью не уходило на дистанционное обучение, несмотря на вторую волну пандемии. В основном на карантин ушли школы в магаполисах (в частности, в Москве).

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что из-за коронавируса в 2021 году решено отменить досрочный период ЕГЭ для одиннадцатиклассников. Также выпускникам, которые не планируют поступать в вузы, для получения аттестатов вместо ЕГЭ нужно будет сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам — русскому языку и математике.

Подробности — в материале “Ъ” «Коронавирус поможет окончить школу без ЕГЭ».