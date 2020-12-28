Минобороны впервые показало беспилотник «Орион» в ударном варианте

Минобороны России представило фотографию разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата большой продолжительности полета «Орион» в ударном варианте с подвешенными высокоточными бомбами. Снимок беспилотника опубликован в календаре Минобороны на 2021 год.

Фото «Ориона» размещено на странице с календарем на май и подписано как «разведывательно-ударный БПЛА "Иноходец"». Такое название у беспилотника было в рамках опытно-конструкторской работы.

БПЛА «Орион» в календаре Минобороны

Беспилотник изображен с несколькими подвешенными корректируемыми авиабомбами КАБ-20, передает «РИА Новости». Масса бомбы составляет 21 кг, осколочно-фугасной боевой части — 7 кг. Бомбы оснащены спутниковыми или лазерными системами самонаведения и предназначены для высокоточного поражения легкобронированной техники и живой силы противника.

В календаре Минобороны также представлены фото истребителя пятого поколения Су-57, тяжелого ударного беспилотника «Охотник», подлодки класса «Борей», БМП «Армата», танка Т-90М «Прорыв» и другой современной техники.