В Удмуртии выявили 218 новых случаев заражения коронавирусом

218 случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Удмуртии за сутки. Об этом сообщает оперштаб региона.

Диагноз подтвердили у 82 жителей Ижевска, 19 граждан из Сарапула, 15 — из Можги, 14 — из Завьяловского района, 10 — из Кизнерского района, девяти — из Алнашского района, по восемь — из Балезинского и Игринского районов, по семь — из Воткинска и Сарапульского района, шесть — из Шарканского района, пять — из Камбарского района, по четыре — из Граховского, Каракулинского, Красногорского, Можгинского и Якшур-Бодьинского районов, три — из Вавожского района, два — из Воткинского района, по одному — из Глазовского, Дебесского и Малопургинского районов. При этом 203 человека вылечились от COVID-19.

Так, за все время в Удмуртии зарегистрировали 19199 случаев заражения коронавирусом. Из них 294 закончились летальным исходом, 15372 пациента выздоровели, остальные продолжают лечение, 200 инфицированных находятся в тяжелом состоянии.