Премьер Белоруссии ожидает заключения контрактов на поставку нефти из России до конца года

Премьер Белоруссии Роман Головченко ожидает, что Минск и Москва заключат все контракты на поставку нефти до конца 2020 года. По его словам, в этом году в переговорах нет накала и напряженности.

«В этом году какого-то накала, напряженности нет. Абсолютно планово они (вопросы о поставках нефти.— “Ъ”) решаются… Мы договорились с правительством России, что не надо все "складывать под елочку"... Уверен, что до конца года абсолютно все контракты на поставку нефти в Республику Беларусь будут подписаны»,— сказал господин Головченко «Беларуси 1» (цитата по «РИА Новости»). По его словам, соглашения уже подписаны с рядом крупных поставщиков.

Премьер Белоруссии не стал оценивать ожидаемые поставки нефти из России в 2021 году. По его словам, они будут определяться экономической целесообразностью.

В начале 2020 года поставки нефти из России были приостановлены после того, как «Белнефтехим» и российские компании не смогли договориться о цене. Минск был недоволен тем, что платит за российскую нефть премию к экспортному нетбэку. В итоге был достигнут компромисс — премия была сокращена до $5 за т, а поставки возобновились с апреля.

О российско-белорусских нефтяных отношениях — в материале “Ъ” «Нет добычи в своем отечестве».