В Москве открыли запись на вакцинацию для пожилых, сотрудников общепита и спорта

В Москве с 28 декабря расширяется перечень категорий людей, которые могут сделать прививку от коронавируса. Записаться теперь могут сотрудники правоохранительных органов, общепита, ЖКХ, спорта. Кроме того, прививку могут сделать люди старше 60 лет.

Ранее вакцинироваться разрешили работникам сфер образования, здравоохранения, культуры, торговли, сотрудникам МФЦ, соцслужб, транспорта, энергетики, промышленности и СМИ. Мэрия ожидает, что прививки сделают 6–7 млн человек. Власти рассматривают вопрос преференций для тех, кто введет вакцину.

Вакцинация стартовала в столице 5 декабря. До 17 декабря вакцинировали около 15 тыс. человек.

Об эпидемиологической ситуации — в материале “Ъ” «Коронавирус уходит на каникулы».