Армения отрицает бои в Гадрутском районе

Минобороны Армении считает недостоверной информацию азербайджанских СМИ о возобновлении боевых действий у села Тог в Гадрутском районе. Ереван утверждает, что военные Нагорно-Карабахской республики не участвовали в боях, не зафиксировали ни одного ЧП и соблюдают режим прекращения огня.

В сообщении пресс-службы не называются СМИ, в которых распространяется информация о боевых действиях и о жертвах с двух сторон. Минобороны напоминает, что село Тог находится под контролем Баку. «Ни одно подразделение не участвовало ни в одном действии на данном участке. Более того, подразделениями Армии обороны не зафиксировано ни одного чрезвычайного происшествия. Тем не менее армянская сторона пытается выяснить дополнительную информацию»,— говорится в сообщении ведомства.

9 ноября Азербайджан, Армения и Россия подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Оно предполагает передачу части земель Азербайджану и вывод войск Армении. 11–12 декабря в двух селах неподалеку от Гадрута возобновились боевые действия между азербайджанскими войсками и армянскими отрядами, которые отказывались покидать эти позиции. Бои остановили после вмешательства российских миротворцев.

Подробнее об инциденте — в материале “Ъ” «Российских миротворцев проверили в деле».