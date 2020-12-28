Спад не то, чем кажется

Подоспевшие к концу года оценки динамики числа компаний представляют особый интерес, поскольку позволяют судить о цене пандемии для бизнеса и оправданности пессимистичных прогнозов, звучавших на протяжении года. С января по декабрь 2020 года число предприятий в РФ снизилось сразу на 14% против 2% за аналогичный период 2019 года, зафиксировало исследование «СКБ Контур». В количественном выражении численность компаний сократилась с 7,5 млн до 6,83 млн предприятий. При этом значительное падение показателей — на 5% — зафиксировано в октябре—ноябре, в разгар осенней волны заболеваемости, хотя она не сопровождалась жесткими ограничениями экономической активности.

Беглое ознакомление с цифрами может создать впечатление, что худшие негативные ожидания последствий пандемии для бизнеса сбылись, однако при внимательном рассмотрении оказывается, что тенденции не столь катастрофичны.

Наибольший вклад в сокращение бизнеса внесли индивидуальные предприниматели: их количество за 2020 год снизилось сразу на 9% (с 3,98 млн до 3,67 млн предпринимателей). Спад «бизнес-моды» на создание ИП подтверждает и зафиксированное во втором полугодии расширение сегмента самозанятых, в которые активно переходят ИП в поисках более привлекательного налогового режима. Так, по данным ФНС, после июльского масштабирования режима самозанятых с четырех регионов на всю страну их число выросло до 1,5 млн на 15 декабря против 1 млн в августе.

Динамика числа компаний малого и среднего предпринимательства (МСП), с которыми были связаны наибольшие опасения массового ухода с рынка, еще менее драматична. В целом, по данным ФНС, на 10 декабря 2020 года сектор сократился на 3,5% (до 5,7 млн компаний с 5,9 млн в декабре 2019 года). Наибольший отток зафиксирован среди микропредприятий — с 5,6 млн до 5,4 млн, тогда как число средних компаний выросло — с 17 тыс. до 17,6 тыс. Численность занятых в компаниях МСП также выросла — до 15,5 млн работников с 15,4 млн, что свидетельствует о некотором их укрупнении — вероятно, и в результате господдержки при сохранении персонала в секторе, и за счет активного его перераспределения в процессе адаптации к кризису.

Отраслевой разрез того же исследования также на первый взгляд мрачен: из отрасли воздушного транспорта с начала года уже ушла почти половина компаний (1 тыс. из 2,2 тыс., или 47%), существенные сокращения затронули производство одежды (минус 6,4 тыс. компаний, или 18%) и ряд других отраслей. Однако в то же время — хотя и не так динамично — выросла численность игроков в добыче металлургических руд, крупном строительстве, курьерской доставке и IT. В целом это демонстрация довольно оперативной перестройки структуры экономики, в которой бизнес крайне быстро реагирует на изменения деловой среды — хотя, конечно, лучше бы их не было.