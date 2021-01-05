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05 января, вторник
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Ижевск. Удмуртия
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15:24
Президент Армении Саркисян заразился коронавирусом в Лондоне
17:22
Три рыбака на снегоходе провалились под лед в Удмуртии
17:11
Министр спорта Удмуртии и Иван Черезов прокомментировали снятие спортсменов с «Ижевской винтовки»
09:24
В Удмуртии выявили 213 случае заражения коронавирусом за сутки
04/01
РУСАДА расследует массовое снятие биатлонистов с «Ижевской винтовки» в Удмуртии
04/01
216 случаев заражения коронавирусом и смерть 2 пациентов подтвердили в Удмуртии
03/01
Мужчина с коронавирусом скончался в Удмуртии
02/01
9 тысяч жителей Удмуртии стали самозанятыми
02/01
8 детей родились в новогоднюю ночь в Удмуртии
02/01
Еще 220 случаев нового коронавируса зафиксировали в Удмуртии
01/01
Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП в Удмуртии
01/01
4 жителя Удмуртии пострадали от пиротехники в новогоднюю ночь
01/01
Глава Удмуртии поздравил жителей республики с Новым годом
01/01
Число случаев коронавируса в Удмуртии превысило 20 тысяч с начала пандемии
31/12
31 декабря и в первые дни января изменится расписание общественного транспорта Ижевска
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15
Фото: Пресс-служба администрации Ижевска
Итоги 2020 года глазами “Ъ-Удмуртия”
Ъ-Удмуртия-Online
от
05.01.2021, 10:37
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Итоги 2020 года глазами “Ъ-Удмуртия”
Самые важные события в новой фотогалерее
Фотогалерея
Как встречали 2021 год первые лица Удмуртии
В новогодние праздники руководители республики делятся в соцсетях впечатлениями от 2020 года и ожиданиями от 2021-го
Ледовый городок открыли в Ижевске
31 декабря в верхней части Центральной площади открылся ледовый городок «Семь чудес света»
Зажжение огней главной елки Ижевска
На Центральной площади столицы Удмуртии 19 декабря официально зажгли огни на главной елке города
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100 лет в промышленности Удмуртии
История крупнейших предприятий республики
Они делают Удмуртию лучше
Социально ориентированный бизнес в республике
Оружейная столица
Ижевск уверенно удерживает звание оружейной столицы страны и производит современное оборудование
Мероприятие
Инвестициям всегда есть время
Эксперты рассказали о том, как жителям Удмуртии сберечь деньги и заработать в кризис
Пандемию проехали успешно
Перспективы рынка коммерческого транспорта для бизнеса оценили участники круглого стола “Ъ-Удмуртия”
Спецпроект
Хроника коронавируса в Удмуртии
Распространение и противодействие инфекции в республике
Шахматные итоги 2020-го
В Удмуртии в этом году открыли ресурсные центры, провели психологическое исследование и онлайн-турниры
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Мероприятие
Ижевску ищут пути развития
Проблемы пространственного развития города и его агломерации
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Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
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